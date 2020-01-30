РИАМО - 30 янв. Для многодетных семей десяти городских округов Подмосковья выделили еще 39 земельных участков общей площадью 4,8 гектара на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Выделенные земельные участки общей площадью 4,8 гектара будут переданы многодетным семьям до середины февраля», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

В Можайском городском округе семьям с тремя и более детьми передадут 20 земельных участков, семь участков получат многодетные семьи городского округа Серпухов, три – семьи Щелкова.

По два участка дадут семьям Волоколамского городского округа и Коломны, также участок появится у многодетных семей в Дубне, Бронницах, Клину, Шатуре и Талдоме.

Сейчас ведется работа по подбору участков из областной и госнеразграниченной собственности для обеспечения землей большего количества многодетных семей.