РИАМО - 30 янв. Специалисты Минэкологии Подмосковья, вошедшие в состав рабочих групп по обследованию реки Скалбы, должны провести обследование реки на территории Пушкинского городского округа и Ивантеевки до конца февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты должны выявить все источники загрязнения и незаконные водосбросы, а также определить протяженность участка реки для последующей расчистки либо экологической реабилитации. С конца прошлого года Скалба находится на особом контроле ведомства.

«Не так давно наши специалисты привлекли к ответственности компанию «Экострит», которая в ходе строительства жилого дома разместила грунты в водоохранной зоне реки. Множество нареканий вызывает деятельность Королевского трубного завода, который подлежит федеральному надзору. Перед нами стоит задача снизить до минимума негативное воздействие на Скалбу и впоследствии оздоровить ее», – сказал заместитель министра экологии и природопользования региона Вадим Воронцов.

Воронцов также добавил, что по настоянию Минэкологии Подмосковья и администрации Ивантеевки навалы грунтов в прибрежной зоне реки ликвидированы. Весной начнется благоустройство этого участка. Поскольку река не замерзает, а снеговой покров минимален, ничто не помешает обследовать реку и зафиксировать все источники негативного воздействия.

Скалба – левый приток реки Учи, впадающий в нее на территории Ивантеевки. Длина реки составляет 25 километров. Скалбу дважды пересекает Ярославское шоссе. Через реку перекинуто более 30 бетонных и деревянных мостов. На реке девять запруд, некоторые из которых достигают значительной площади.