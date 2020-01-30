РИАМО - 30 янв. В МВД предложили бороться с мошенниками на рынке ОСАГО помощью частных детективов, но это будет сложно выполнить, так как для этого нет законодательной базы в России, сообщил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

«Во-первых, сложность состоит в том, что, в соответствии с законом, сегодня, для того чтобы получить информацию от физического лица, он сам должен дать письменное разрешение на это. Естественно, ни одно физическое лицо против себя ничего разрешать не будет», - сказал Ефремов в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что работа по сбору доказательств страхового события, связанного с мошенничеством, сейчас возможна только на уровне закона об оперативно-разыскной деятельности. Это находится в компетенции правоохранительных органов. А детективы из службы расследований внутри страховых компаний таких прав не имеют. Собранная ими информация не имеет процессуальной силы.

По его словам, при написании заявления и передаче информации от службы расследований страховщиков в полицию происходит новый процесс проверки. Это приводит к тому, что уголовные дела по факту страхового мошенничества возбуждают нечасто.

Специалист подчеркнул, что для привлечения частных детективов к случаям страхового мошенничества необходимы новые направления и изменения в законодательстве.