РИАМО - 30 янв. Автомобилистов столицы призвали особенно тщательно выбирать место для парковки и быть аккуратными на дорогах из-за гололедицы, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Мокрый снег шел весь день, налип на провода и ветки. Тщательнее выбирайте место для парковки», - говорится в сообщении.

На дорогах скользко, поэтому водителям рекомендовали быть особенно аккуратными.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о мокром снеге и гололедице, которые сохранятся до конца дня. Кроме того, до утра 1 февраля в регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.