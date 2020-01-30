РИАМО - 30 янв. В Москве будет проведено исследование, которое покажет, есть ли влияние 5G-сетей сотовой связи на благополучие жителей и городскую среду, для данного исследования соберут стенд с полным комплектом действующего оборудования 2G/3G/4G/5G, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Данную работу будут проводить специалисты Научно-исследовательского института медицины труда имени Н.Ф. Измерова. Данный НИИ выбрали в ходе торгов.

«Важно в преддверии коммерческого запуска 5G получить научно обоснованный ответ о влиянии сетей пятого поколения. Мы хотим быть уверенными, что 5G безопасен для жителей столицы», - сказал представитель пресс-службы департамента информационных технологий города.

Он отметил, что в НИИ для данного исследования соберут стенд с полным комплектом действующего оборудования 2G/3G/4G/5G. Это поможет выяснить безопасность сетей пятого поколения.

Специалисты проведут данную работу в течение года. Результаты представят экспертам в 2021 году, их также направят в Минздрав России и Роспотребнадзор.

Пилотные зоны 5G-сетей появились на территории мегаполиса в прошлом году. Они на сегодняшний день работают на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, территории спорткомплекса «Лужники» и в инновационном центре «Сколково».

Коммерческий запуск сетей пятого поколения в столице запланирован на 2022-2023 годы. Скорость мобильного интернета при 5G будет превышать один гигабит в секунду.