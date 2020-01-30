РИАМО - 30 янв. Телеведущая Ксения Собчак покинула борт самолета в аэропорту Внуково после 1,5-часовой задержки, на нее составили протокол, сообщает Газета.ru.

Собчак ушла с рейса, не дожидаясь взлета, из-за задержки в 1,5 часа. Телеведущая заявила, что не будет ждать «пролета начальников».

«Мне естественно составили протокол. У меня нет никаких претензий к экипажу, и я тоже вела себя вполне прилично: попросила выйти», — сказала Собчак.

Она добавила, что в этой ситуации не были выполнены правила перевозки.