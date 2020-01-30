РИАМО - 30 янв. Министерство здравоохранения России назвало три лекарства, которыми можно лечить новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV, сообщает kp.ru.

«В ведомстве на данный момент рекомендуют пока три препарата для лечения коронавируса. Российские специалисты предложили лечить вирус из Китая препаратами «Рабавирин», рекомбинатный интерферон бета lb и «Лопинавир/Ритонавир», - говорится в сообщении.

Кстати, «Рабавирин» также применяется в лечении пациентов с гепатитом С, а второе лекарство уменьшает обострения у страдающих склерозом. Препаратом «Лопинавир/Ритонавир» обычно лечат ВИЧ-инфекцию.

Кроме того, Минздрав РФ подчеркнул, что новый коронавирус может вызвать заражение крови.

В методичке министерства по новому заболеванию отмечено, что человека, который заболел из-за коронавируса, не смогут сопровождать родственники при транспортировке.

Вспышка нового вида коронавируса 2019-nCoV началась в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. Количество заболевших достигло около 7 тысяч человек, умерло более 170 больных. Данное заболевание уже распространилось в другие страны, но России в их числе нет.