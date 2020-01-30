РИАМО - 30 янв. ОАО «Российские железные дороги» приняло решение об отмене приказа, по которому планировалось прекратить грузовое сообщение с Китаем с 31 января, сообщает ТАСС.

«В связи с поступившими разъяснениями (приказ Минтранса России 25 от 30 января 2020 года) оперативный приказ №89 от 30 января 2020 года отменяется», - говорится в документе.

Как уточняется на сайте РЖД, с 31 января до 1 марта текущего года временно приостанавливается железнодорожное пассажирское движение через пункты пропуска на границе с Китаем. Международное железнодорожное сообщение с КНР сохранят только на маршруте Москва – Пекин.

Данные меры принимаются из-за распространения в Китае нового коронавируса 2019-nCoV. Уже насчитывается 7,7 тысячи заболевших. От инфекции скончались около 170 человек.