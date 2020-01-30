РИАМО - 30 янв. Центр защиты бизнеса заработал в Подмосковье, на телефон 0150 уже начали поступать звонки, в регионе разработают специальные алгоритмы помощи решения проблемы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Он уже заработал, потупило пять звонков. Но это дело нехитрое - включить телефон. Важно, чтобы работал алгоритм. Если ты позвонил на телефон 0150, нужно, чтобы тебе помогли. Мы в начале пути, телефон заработал, уверен, что центр защиты бизнеса даст результаты», - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что в Подмосковье разработают специальные алгоритмы помощи решения проблемы. При этом работа будет проводиться в рамках Центра управления регионом.

Воробьев объявил об открытии центра защиты и поддержки бизнеса в ходе обращения к жителям. В этот центр может обратиться каждый предприниматель со своими вопросами и любой человек, который хочет открыть свое дело.