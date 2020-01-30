РИАМО - 30 янв. Власти Подмосковья продолжат развивать Центр управления регионом и обмениваться опытом с другими субъектами РФ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Президент нам всегда говорит, что власть должна быть внимательной и должна опираться на обратную связь с жителями. Обратная связь должна быть очень простой. Она очень востребована. Центр управления регионом - это эффективная обратная связь. Мы в самом начале пути. Наш ЦУР сегодня высоко оценен экспертами и самим Владимиром Владимировичем (Путиным - ред.). Мы работаем с регионами, перенимаем их опыт в определенных сферах», - сказал Воробьев.

Он отметил, что власть должна работать эффективно и обеспечивать быстрые перемены.

«В марте будет год, как работает ЦУР. Нам есть, куда стремиться, дальше наращивать темп преобразований. <...> Ценная рекомендация президента - сделать так, чтобы сами граждане могли подтвердить, что работа сделана хорошо. <...> Мы помогаем и учимся, и Татарстан, и Москва, и Ульяновск. Очень здорово, что в правительстве есть настоящие профессионалы, которые на «ты» с цифрой. Мы разговариваем на одном языке. Скорости и качество оказания услуг изменились», - заключил Воробьев.

Ранее Путин поручил распространить цифровую практику управления Подмосковья, Москвы и Татарстана по всей стране.

Подмосковный ЦУР представляет собой межведомственную рабочую группу, состоящую из 30 профильных ведомств правительства региона. Работа центра предполагает создание тепловой карты проблем, выявление точек напряженности, оперативное доведение проблем до исполнителей и предотвращение аналогичных проблем в будущем.