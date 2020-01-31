РИАМО - 31 янв. В Московской области в пятницу стартует мультимедийная акция #прогероя, приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, она позволит жителям поделиться своими воспоминаниями и рассказами о героях войны.

С пятницы 630 библиотек и 12 государственных музеев Московской области откроют свои мини-студии. Любой житель Подмосковья может прийти, взять фотографию своего деда или прадеда и записать историю.

Все ролики должны быть объемом не более одной минуты. При этом из отдельных роликов будет смонтирован один большой.

Видео будут продемонстрированы в праздничные майские дни в музейном комплексе Зои Космодемьянской.

75-летие победы в Великой Отечественной войне в России будут отмечать 9 мая. На Красной площади столицы пройдет традиционный парад Победы.