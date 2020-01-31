РИАМО - 31 янв. В Электрогорске на улице Пионерская в пятницу откроют клуб «Активное долголетие», на церемонию пригласили 50 участников губернаторской программы, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В этом заведении люди старшего поколения могут активно и с пользой провести время. К примеру, заняться рисованием или пройти курсы компьютерной грамотности.

«На мероприятие приглашены жители старшего поколения. Для них подготовили различные мастер-классы по йоге, дыхательной гимнастике, пению и настольным играм. Специальные гости мероприятия – олимпийский чемпион по хоккею Михаил Васильев и участник шоу «Битва хоров» Максим Щербаков», – говорится в сообщении.

По словам министра социального развития региона Ирины Фаевской, проект «Активное долголетие» включает в себя несколько направлений — от медицины до спорта.

«Чтобы не было путаницы и вопросов, куда идти и к кому обращаться, мы открываем специальные клубы. Именно там можно посмотреть фильмы, заняться рисованием, поиграть в настольные игры, пройти курсы компьютерной грамотности, позаниматься дыхательной гимнастикой и сделать многое другое», – отметила Фаевская.

Программа «Активное долголетие» стартовала в Подмосковье 10 июня 2019 года. Ее разработали с целью увеличения средней продолжительности жизни населения до 67 лет к 2024 году, учтя пожелания пользователей портала «Добродел». «Активное долголетие» создано для поддержания активного образа жизни людей старшего поколения, улучшения их психоэмоционального состояния, укрепления здоровья.