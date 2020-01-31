РИАМО - 31 янв. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов встретится с представителями бизнеса региона в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Мероприятие начнется в 14:00.

«Место проведения: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, здание дома правительства Московской области, минус первый этаж, зал приемов», - говорится в сообщении.

Трансляция данного мероприятия будет организована на официальном сайте правительства Московской области.