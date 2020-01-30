РИАМО - 30 янв. В собственность округа Долгопрудный из федеральной собственности передут 131 квартиру и 12 объектов недвижимости бывшего военного городка № 20, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Сейчас в собственность округу передается 131 квартира в 27 жилых домах, нежилое здание бывшего госпиталя и 11 объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для тепло- и водоснабжения городка», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он добавил, что сейчас завершается работа по определению состояния передаваемых объектов и оформление технической документации, после чего недвижимость передадут округу.

Передача имущества военных городков в собственность округа ведется в Подмосковье с 2012 года. При взаимодействии правительства Московской области и Минобороны России за семь лет в собственность Московской области и округов региона переданы 328 имущественных комплексов военных городков.

22 имущественных комплекса передали в собственность округов в 2019 году. Наиболее крупными стали передачи в собственность Одинцовского городского округа и округа Краснознаменск.

Земельные участки площадью 66 гектара и восемь объектов коммунальной инфраструктуры были переданы для ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации в Одинцове, а в собственность городского округа Краснознаменск - земельный участок площадью 205 гектаров под реализацию социально значимых проектов и 124 квартиры.

Коган уточнил, что передача бывших военных городков в собственность округов важна для людей, живущих в них. После передачи земли, инженерной инфраструктуры и домов администрация сможет их обслуживать и благоустраивать для удобства граждан.

В первом полугодии 2020 года планируется передать имущество городскому округу Долгопрудный.