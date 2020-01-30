РИАМО - 30 янв. Минздрав России отметил, что сепсис и пневмония могут быть симптомами китайского коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Клинические варианты и проявления 2019-nCoV инфекции: острая респираторная вирусная инфекция легкого течения, пневмония без дыхательной недостаточности, <…> сепсис, септический (инфекционно-токсический) шок», - говорится в сообщении.

Также российское министерство здравоохранения выпустило рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции.

Вспышка данного заболевания случилась в декабре 2019 года в городе Ухань (Китай). Инфекция стала активно распространяться в начале 2020 года. Число заболевших к данному моменту достигло 7,7 тысячи человек. От болезни скончались около 170 человек.