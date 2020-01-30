РИАМО – 30 янв. В меню популярной сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в скором времени могут появиться сырники и квас, сообщает Nation News.

Планы по изменению меню ресторана озвучил генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена. Новшества также подтвердил менеджер отдела контроля качества безопасности продукции компании Владислав Соломатов.

«Руководство сети ресторанов рассказало о деталях работы, в том числе сообщило тот факт, что знаменитый картофель фри в российских ресторанах «Макдоналдс» готовят из картофеля, выращенного в Липецкой области», - отмечается в материале.

В планах руководства McDonald’s в России - полный переход на российское производство. Таким образом в будущем вся продукция, используемая для приготовления блюд в ресторанах сети, будет выращиваться на территории РФ.