РИАМО - 30 янв. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина в ходе заседания совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления поблагодарила главу государства Владимира Путина за поддержку строительства областной детской больницы, ее начнут возводить в первом полугодии 2020-го.

«Я хочу сказать отдельные слова благодарности, что Вы лично (президент РФ Владимир Путин - ред.) поддержали строительство первой детской областной больницы в Подмосковье, в Красногорске», - сказала Хаймурзина.

Она отметила, что строительство объекта начнут уже в первой половине текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям сообщил, что в апреле этого года планируется начать строительство детской больницы в Красногорске. Больницу планируют построить в течение трех лет. Она будет отвечать всем современным стандартам.