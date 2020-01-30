РИАМО - 30 янв. В селе Братовщина Пушкинского округа ивантеевская компания незаконно размещала отходы на трех земельных участка, поэтому должна выплатить 4 миллиона рублей за ущерб, нанесенный почвам, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Инспекторы эконадзора вынесли постановление об административном наказании ООО «Флора», уличенного в незаконном размещении отходов в селе Братовщина Пушкинского городского округа», - говорится в сообщении.

Жители села Братовщина обратились в Минэкологии, сообщив о систематическом завозе строительного мусора, тогда инспекторы начали вести расследование, в ходе чего выяснилось, что компания-нарушитель, зарегистрированная в Ивантеевке, свозила и размещала строительные отходы и грунты на трех земельных участках, в том числе, сельскохозяйственного назначения.

За незаконную свалку компанию оштрафовали на 450 тысяч рублей, а также рассчитали ущерб, нанесенный почвам, который составил почти 4 миллиона рублей. Эта сумма будет предъявлена нарушителям к возмещению.

Ситуацию в Братовщине Минэкологии взяло на особый контроль, так как есть сведения, что отходы незаконно размещались иными лицами, на соседних земельных участках.