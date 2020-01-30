РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 янв. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поможет жителям аварийного дома №4 по улице Молодежная в микрорайоне Заря Балашихи с вопросом переноса сроков капитального ремонта, в доме 1977 года постройки пятый год течет кровля, в квартирах холодно из-за забитых лежаков в подвале, искрит проводка, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В четверг Ефимов встретился с жителями аварийного дома. Председатель совета дома Владимир Яцук рассказал, что уже несколько лет ведет переписку с различными инстанциями. Дом разрушается, люди мерзнут, кровля течет, а платят жители в срок и в полном объеме, хотя более половины жителей дома – пенсионеры.

«Ситуация недопустима. Дом, в котором более 40 лет не проводились никакие работы, действительно дышит на ладан. И главное – страдают люди. Обязательно вместе с жителями проведем встречу с представителем Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и будем добиваться скорейшего начала капитального ремонта», – сказал Ефимов.

По словам Яцука, Государственная жилищная инспекция Московской области, управляющая компания на стороне жителей. Собственники квартир проводили общее собрание и также приняли решение о переносе сроков капремонта, но ближайшие работу им обещали начать только в 2021 году.