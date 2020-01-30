РИАМО - 30 янв. Муниципальные центры управления регионом помогают совершенствовать систему управления, сообщила глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина в ходе заседания совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления.

В четверг в доме правительства Московской области прошло заседание совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. Перед этим губернатор Московской области Андрей Воробьев продемонстрировал президенту России Владимиру Путину работу Центра управления Московской области.

«Мнение людей должно быть определяющим. Для нас главным является вопрос наличия эффективного инструментария. В Подмосковье одним из таких инструментов является ЦУР. Вы (президент России Владимир Путин - ред.) побывали в нашем областном центре. В этом году во всех муниципальных образованиях появились (центры управления – ред.), в том числе в Красногорске», - сказала Хаймурзина.

Она отметила, что в Красногорске проживает около 354 тысяч жителей.

«Мы в день обрабатываем порядка 140 таких заявок, у нас есть возможность быстро реагировать. Наши первые результаты - минус 30% повторных обращений, минус 15% обращений вообще. Потому что система начинает эффективнее работать», — подчеркнула глава Красногорска.

Она добавила, что центры управления в муниципалитетах позволяют местной и региональной властям держать ситуацию на контроле в режиме реального времени.

«Если возможно, я бы попросила включить в решение (совета - ред.) возможность создания таких центров в регионах и муниципалитетах. Для меня это одна из главных систем управления», - отметила Хаймурзина.

По ее словам, также важно внедрять электронные системы голосования для жителей.

«Если мы говорим о цифровизации, внедрение альтернативных методов голосования позволило бы увеличить вовлеченность жителей. <...> Второе предложение - разработка и внедрение таких инструментов», - заключила Хаймурзина.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение.

«Центр управления региона работает интересно, с отдачей хорошей, нужно обязательно тиражировать. Главное, что эффективно функционируют все эти направления, обратная связь хорошая, реакция быстрая у властей на запросы людей», - подчеркнул Путин.