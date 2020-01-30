РИАМО - 30 янв. В историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина в Одинцовском городском округе впервые состоится заседание президиума российского комитета Международного совета музеев, на нем обсудят ряд вопросов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«С 31 января по 2 февраля в музее-заповеднике А.С. Пушкина состоится заседание президиума российского комитета Международного совета музеев. За более чем 70-летнюю историю подобное мероприятие впервые проходит в Больших Вяземах», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

На заседании подведут итоги 2019 года, наметят планы на 2020 год. Кроме того, планируется рассмотреть ряд вопросов, ответы на которые важны для развития музейного дела в России. В ходе заседания будут обсуждать текущие проекты и подготовку предстоящих событий президиума российского комитета Международного совета музеев.

В заседании примут участие первый зампредседателя комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов, советник президента РФ Владимир Толстой, замдиректора по научной работе Эрмитажа Георгий Вилинбахов, начальник службы развития малых музеев Третьяковской галереи Татьяна Гафар и многие другие.

В ходе заседания 1 февраля предусмотрена встреча представителей президиума с министром культуры Подмосковья Еленой Харламовой, а также пресс-конференция.