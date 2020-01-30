РИАМО – 30 янв. На территории столицы до конца дня в четверг прогнозируется мокрый снег и гололедица, водителям рекомендовали быть осторожными на дороге, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 18:40 до 24:00 30 января местами в Москве сохранится снег, мокрый снег, местами сильный, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица», – говорится в сообщении.

Автолюбителям посоветовали снизить скорость движения на дороге, а также увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не совершать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

В Московском регионе до утра 1 февраля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Данный уровень означает потенциально опасную погоду.