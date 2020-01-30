РИАМО - 30 янв. Новая большая школа открылась в городе Московском, она вместит в себя более 1,1 тысячи детей, набор учеников продолжается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На территории много спортплощадок, просторный актовый зал и зал хореографии, необычная библиотека круглой формы», - написал Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Школа №1000 уже работает. В ней представлены пять профилей обучения. Она соответствует всем современным требованиям к техническому оснащению — в ней обустроен IT-полигон, кабинеты для занятий робототехникой и 3D-моделированием.

Кроме того, учебное заведение доступно для детей с ограниченными возможностями. Так, в каждом классе есть оборудованные места для детей с инвалидностью, а в самом здании установлены пандусы и лифты.