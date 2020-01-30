РИАМО – 30 янв. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 февраля установят коэффициент индексации выплат в размере 1,03, сообщает Газета.ru.

Речь идет о различных пособиях, выплатах и компенсациях для ветеранов, инвалидов и граждан, имеющих детей.

«В пояснительной записке уточняется, что выплаты будут производиться один раз в год, начиная с 1 февраля 2020 года. Их размер будет зависеть от коэффициента индексации, который определяется в соответствии с фактическим индексом роста потребительских цен за предыдущий год», - говорится в материале.

Также указ Мишустина затронет выплаты для граждан, которые пострадали в результате аварии на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу.