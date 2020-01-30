РИАМО - 30 янв. В Подмосковье продолжается создание комфортных условий для развития предпринимательской инициативы, госуслуги для бизнеса переводят в цифровой формат, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

Это направление как одно из приоритетных обозначено в послании президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию и ежегодном обращении к жителям региона губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«По итогам 2019 года на региональном портале государственных и муниципальных услуг uslugi.mosreg.ru оцифровано семь услуг для бизнеса и 15 услуг, предназначенных как для физических, так и юридических лиц», – отмечается в материале.

Кроме того, Подмосковье стало первым субъектом, который перевел четыре услуги по установлению тарифов (ТКО, вода, тепло, электричество) полностью в электронный вид.

В 2020 году запланирована реализация 10 новых услуг для бизнеса. Среди них – лицензирование отдельных видов деятельности (медицина, фармакология, управление многоквартирными домами), а также запуск онлайн-суперсервисов для проведения инженерно-экологических изысканий и проверки принадлежности дорог для выдачи согласия на технические условия.

В настоящее время на портале (uslugi.mosreg.ru) размещено 170 электронных услуг, 74 из которых предназначены для бизнеса.