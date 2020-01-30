РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 янв. Сотрудники правоохранительных органов подмосковного Королева нашли пропавшую 14-летнюю девочку меньше чем за сутки, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

По данным родственников, София Шелуханова пропала 28 января, но в полицию родственники обратились 29 января.

«Четырнадцатилетнюю Софию Шелуханову нашли меньше чем за сутки. Никаких противоправных действий в отношении нее не производилась, девочка передана родителям», – сказала Еруновская.

С родителями и девочкой проведена профилактическая беседа.