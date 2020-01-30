РИАМО – 30 янв. Около 80% практикантов ЦППК из колледжей и вузов возвращаются в компанию на работу, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

Соответствующие данные озвучили в ходе рабочей встречи «Открытый диалог с бизнесом» в колледже «Московия» в подмосковном Домодедове, где рассказали о собственной системе подготовки работников локомотивных бригад «с нуля».

«Начальник учебного центра ЦППК Наталья Семенова в ходе рабочей встречи рассказала о системе подготовки машинистов и помощников машинистов, об основных направлениях работы компании, стратегических проектах, подвижном составе», – отмечается в материале.

На сегодняшний день в компании трудится более 1,35 тысячи машинистов и помощников. При этом за последние 10 лет число сотрудников локомотивных бригад выросло почти в 10 раз, а потребность в кадрах продолжает расти и сегодня. Это связано с обновлением подвижного состава, в том числе для работы на Московских центральных диаметрах.

В колледже «Московия» будут готовить специалистов по профессиям «Машинист локомотива» и «Техническая эксплуатация подвижного состава железных работ». Совместная работа учебного заведения и ЦППК началась после подписания в 2019 году соглашения о сотрудничестве в сфере профессионального образования с правительством Московской области.

«Эксперты ЦППК принимают участие в разработке и согласовании учебных планов. Теоретические знания студенты получают в колледже, а практические умения – на базе ЦППК. Также в компании действует институт наставничества, когда опытные специалисты помогают начинающим в освоении новых навыков», – добавляется в сообщении.

В работе с сотрудниками АО «Центральная ППК» использует технологии виртуальной реальности, в ближайшее время их планируют применять и в работе с практикантами.

Параллельно компания развивает сотрудничество с профильными учебными заведениями.