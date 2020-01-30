РИАМО - 30 янв. Комплексный подход в сфере транспортной инфраструктуры позволяет уменьшить пробки на дорогах Московской области, в этом помогает развитие пригородного сообщения, и с этой целью инвестируются огромные деньги, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Уменьшение пробок - это комплексная работа, в том числе активное пригородное сообщение, которое мы сегодня реализуем при поддержке президента. МЦД-1 и МЦД-2 — это как раз то самое решение, где частота сообщений увеличивается кратно, потому что проложены дополнительные пути. Это колоссальные деньги. Этот проект стоит под полтриллиона рублей и реализуется нами вместе с Москвой с участием РЖД. Спасибо им огромное», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, огромные деньги инвестируются, чтобы пригородное сообщение стало комфортным и безопасным.

«Мы расширили Рижское шоссе, и Ярославское, Дмитровское сегодня поехало. Вместе с Москвой делаем вылетные магистрали, строим хорды. Но нужно постоянно строить. ЦКАД скоро запустим после всех мероприятий, связанных с изъятием, переносом коммуникаций. Это мегаполис густонаселенный. Ты должен постоянно искать и находить решения, максимально эффективные, чтобы избежать каких-то серьезных затрат», - добавил Воробьев.

Ранее губернатор в ходе обращения к жителям сообщил, что в 2020 году, в частности, будет завершена реконструкция Путилковского шоссе, достроят путепровод в Дедовске, завершат развязку в Новой Трехгорке.