РИАМО - 30 янв. Открытая консультационно-образовательная площадка «Академия родительства» работает на базе Московского государственного областного университета, бесплатные вебинары для родителей проходят два раза в месяц, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Специалисты академии проводят бесплатные вебинары по вопросам повышения родительской компетентности в области воспитательных и развивающих психолого-педагогических технологий, а также оказывают помощь в преодолении кризисных периодов в процессе воспитания ребенка», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Как добавила министр, вебинары проходят дважды в месяц по средам и четвергам с 16:00 до 17:00. Принять участие в них может любой желающий.

Академия работает в регионе с 2017 года и довольно востребована среди родителей. Программа вебинаров составляется в соответствии с запросами родительской и педагогической общественности, учитывая особенности формирования личности ребенка в современном обществе.

«Это очень важный проект. Быть родителем – большая ответственность, зачастую каждому взрослому необходима помощь и консультация специалистов. В Подмосковье такая возможность предоставляется совершенно бесплатно», – добавила министр.

Кроме того, у в Подмосковье реализуется проект по бесплатному консультированию родителей региона по психологическим и педагогическим вопросам воспитания детей «Счастливая семья». На базе специальных центров можно получить консультацию педагогов, психологов, логопедов, дефектологов, специалистов по инклюзивному образованию.