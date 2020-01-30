РИАМО - 30 янв. В Зеленоградском округе Москвы на электронный аукцион будет выставлен земельный участок под размещение промышленного объекта, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании 30 января 2020 года согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Зеленоград, Проектируемый проезд №684», - говорится в сообщении.

По словам председатель Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК столицы Анастасии Пятовой, площадь земельного участка составляет 0,4 гектара. На нем можно будет построить промышленный объект общей площадью около 6 тысяч квадратных метров.

Она добавила, что на данном участке также может быть еще один вид разрешенного использования - проведение научных испытаний.

Проект принятых изменений в правила землепользования и застройки вынесут на публичные слушания.