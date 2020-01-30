РИАМО - 30 янв. Цифровизация власти позволит сократить физическое общение чиновников и горожан, что уменьшит коррумпированность, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Ключ к успеху только один. Это убрать физическое общение с чиновником и сделать все процессы абсолютно прозрачными», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Ранее Воробьев сообщал, что цифровизация работы надзорных органов является приоритетом. По словам губернатора, это поможет снизить нагрузку на бизнес. Необходимы лаконичные и эффективные решения для цифровизации.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев ранее назвал Московскую область одним из примеров цифровизации государственных услуг.