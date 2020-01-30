РИАМО - 30 янв. В столице продолжаются работы по совершенствованию единой системы навигации, в этом году в городе планируется установить около 200 указателей к социально значимым объектам, говорится в сообщении пресс-службы Московского аналитического центра в сфере городского хозяйства (ГБУ «МАЦ»).

«В планах учреждения – размещение еще 193 городских указателей, 1981 дополнительные информационного поля к существующим указателям и 42013 домовых указателей с информацией о номерах домов и наименованиями улиц, проспектов и переулков», - говорится в сообщении.

В декабре прошлого года на улицах мегаполиса появилось 14 новых указателей с информацией о социально значимых объектах. Еще 144 информационных поля разместили на существующих указателях.

«Для ГБУ «МАЦ» очень важно, что создаваемая единая система навигации города Москвы будет помогать горожанам и гостям столицы лучше ориентироваться на улицах мегаполиса. Наши специалисты прикладывают все усилия для того, чтобы городские указатели были хорошо заметны в любое время суток» - отметила заместитель руководителя ГБУ «МАЦ» Наталия Ремезова.

Среди объектов, к которым создавалась система новых навигационных городских указателей, - церковь Святых царственных страстотерпцев, ГБУЗ «НПЦ психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой ДЗМ», ГАОУ ДПО «Московский центр развития кадрового потенциала образования» и другие.