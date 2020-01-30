РИАМО - 30 янв. Президент России Владимир Путин поручил распространить цифровую практику управления Подмосковья, Москвы и Татарстана по всей стране, среди них глава государства также отметил центр управления регионом Московской области.

В четверг в доме правительства Московской области проходит заседание совета при президенте России по развитию местного самоуправления. Перед заседанием губернатор Московской области Андрей Воробьев продемонстрировал главе государства работу Центра управления регионом и портала «Добродел».

«Коллеги из Московской области уже показали, как это работает в жизни, и не только Московской области. Современные технологии позволяют быстро реагировать на обращения, отвечать, быстро и эффективно решать. Здесь, в Красногорске, мы видели хорошие примеры - Татарстан, Москва, но этого маловато. Нужно тиражировать эти положительные практики по всей стране. Такие же цифровые платформы нужно создать во всех субъектах РФ, в крупных городах», - сказал Путин.

Он отметил, что необходимо финансово поддержать те регионы, у которых не хватает бюджетных средств.

«Муниципальным властям нельзя засиживаться в кабинетах, нужно быть с людьми. Механизмы прямой коммуникации власти и граждан уже выстроены во многих регионах», - уточнил Путин.

Подмосковный ЦУР представляет собой межведомственную рабочую группу, состоящую из 30 профильных ведомств правительства региона. Работа центра предполагает создание тепловой карты проблем, выявление точек напряженности, оперативное доведение проблем до исполнителей и предотвращение аналогичных проблем в будущем.

Еженедельно в среднем от жителей Подмосковья поступает около 10-12 тысяч сообщений, наиболее волнующими являются проблемы, связанные со дворами, дорогами и мусором. Также в 2019 году во всех 64 городских округах были созданы муниципальные центры управления регионом, которые позволяют оперативно решать проблемы жителей и мониторить социально-экономическую ситуацию.