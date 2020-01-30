РИАМО - 30 янв. Поддержка, которую стали оказывать опекунам и усыновителям в Подмосковье, помогла закрыть большинство детских домов в регионе, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Было 44 (детдома - ред.), станет девять к концу этого года. Это огромная разница. Мы ищем семьи, мы платим, поддерживаем тех, кто взял детей - усыновил или взял в опеку. Соответственно такая совместная работа позволила нам закрыть большое количество детских домов», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Воробьев отметил, что в регионе оказывается поддержка каждой приемной семье, средний размер матподдержки составляет 50 тысяч рублей в месяц.

Губернатор также обратил внимание, что большинство приемных родителей очень добросовестно выполняют свои обязательства и хотят, чтобы органы опеки осуществили свой контроль деликатно и ненавязчиво.