РИАМО - 30 янв. Большую часть новых жителей Подмосковья составляют молодые люди, которые считают регион привлекательным для жизни, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Каждый год в Московскую область приезжает около 90 тысяч человек новых жителей, преимущество молодых. Представляете, у нас количество школьников и дошколят примерно такое же, как в Москве. Почему? Это молодые семьи. Это значит, что Подмосковье — это то место, где хочется жить, хочется отдыхать», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360» в четверг.

Ранее Воробьев в ходе традиционного обращения к жителям отметил, что в ближайшие пять лет к уже построенным 430 детсадам в регионе добавятся еще 155. За семь лет в Московской области построили 135 школ, еще 33 новых образовательных учреждения введут в строй в нынешнем году.

Кроме того, губернатор рассказал, что в этом году в регионе планируется благоустроить 60 общественных пространств. В частности, в Подмосковье приведут в порядок исторический центр Каширы и Серпухова, построят набережную в Орехово-Зуеве. Работы по благоустройству также пройдут на территориях Акуловского водоканала в Королеве и природного парка в Ивантеевке.