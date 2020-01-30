РИАМО - 30 янв. Программа по строительству водозаборных узлов, которые обеспечивают жителей Подмосковья чистой водой, завершится в 2020 году, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Традиционно в Московской области высокое содержание железа. И вода в 2013 году для 2 миллионов человек была безобразной – красного цвета. Что мы сделали? Мы проложили Восточную систему водоснабжения, которую еще в Советском Союзе запроектировали. Мы ее реанимировали и запустили. Но сети оставляли желать лучшего, поэтому мы построили 300 водозаборных узлов. <…> Эта большая работа будет закончена в 2020 году», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, на сегодняшний день уже большинство жителей Московской области пьют чистую воду.

С 2014 года в Подмосковье реализуется губернаторская программа «Чистая вода». Уровень обеспеченности жителей питьевой водой нормативного качества уже доведен до 94%, в начале 2014 года он составлял лишь 83%.