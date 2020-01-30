РИАМО - 30 янв. Цифровизация власти должна сделать ее более чуткой по отношению к народу, к просьбам жителей должны быть внимательны все - от губернатора до работника МФЦ, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Говоря о чуткой и заботливой власти, мы обеспечиваем совершенно другие скорости. <…> Говоря о чуткой и заботливой власти, я говорил о всех, начиная с себя и заканчивая работником МФЦ, который должен вникать», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что до цифровизации власти случались моменты непонимания с жителями.

«У нас даже были случаи, когда мы строили в Дубне или в Зарайске великолепные парки и скверы, а получали негатив. Потому что на летнее время эти набережные были или разобраны, или люди видели другую детскую площадку, а не ту, которую они хотели», - добавил Воробьев.

Воробьев в ежегодном послании к жителям Подмосковья, с которым он выступил 29 января, уделил особое внимание принципам чуткой власти.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что главное в работе властей - быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды и проблемы.