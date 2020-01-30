РИАМО - 30 янв. Около 4 миллиардов рублей бюджетных средств необходимо, чтобы обеспечить всех учеников младших классов в Подмосковье бесплатным горячим питанием, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить всех учеников начальных школ бесплатным горячим здоровым питанием. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье это поручение выполнят уже в 2020 году - с 1 сентября все ученики с первого по четвертый классы будут получать бесплатное горячее питание.

«Да, мы вводим досрочно с 1 сентября (бесплатное горячее питание для начальной школы – ред.). Потребуется на это 4 миллиарда рублей. Возьмем из бюджета. Здесь вопрос в приоритетах. Мы должны думать головой. Сегодня существует запрос на предоставление такой помощи», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что всего в Московской области находятся в сложном финансовом положении около 500 тысяч человек – это 7% от всего населения, из них две трети – это семьи с детьми. Поэтому, чтобы родители могли работать, в регионе строят детские сады и школы, также семьям оказываются различные виды поддержки.

Воробьев добавил, что молодые семьи, у которых с 1 января 2020 года появится первенец, смогут снизить ипотечную ставку до 3 процентных пунктов.

«А еще одна треть (жителей, находящихся в сложном финансовом положении – ред.), как правило, это одиноко проживающие пенсионеры. И здесь в том числе в своем обращении мы предусмотрели дополнительные меры, льготы, поддержку нашим пенсионерам», - отметил Воробьев.

Он уточнил, что одиноко проживающие в регионе пенсионеры старше 65 лет с 1 мая этого года будут получать дополнительно по 1 тысяче рублей в месяц.