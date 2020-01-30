РИАМО - 30 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев еженедельно посещает подмосковные муниципалитеты, чтобы пообщаться с местными жителями и услышать их проблемы.

«Я это делаю (посещаю города Подмосковья – ред.) 2-3 раза в неделю. <…> Каждая такая встреча чаще всего начинается с того, что «спасибо за поликлинику», «спасибо за дом культуры или ледовый дворец», «спасибо за парк, или за тротуар и МЦД». Но следующими сразу идут другие вопросы – это вопросы достатка, касающиеся экологии, самые-самые разные, поэтому мы здесь для того, чтобы решать самые разные проблемы», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360» в четверг.

Губернатор выразил надежду, что большинство жителей Московской области видят положительные перемены в регионе. При этом Воробьев отметил, что невозможно решить все проблемы за один момент.

Ранее Воробьев в ходе традиционного обращения к жителям подчеркнул, что задача властей — решать проблемы людей и обеспечивать позитивные перемены в регионе. По мнению главы Подмосковья, чуткая власть должна работать не только над законами и постановлениями, но и выстраивать культуру отношений, уметь слушать и слышать жителей.