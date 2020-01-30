РИАМО - 30 янв. ДТП произошло в четверг вечером на проспекте Вернадского в Москве, легковой автомобиль сбил пешеходов, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«В 18:35 на проспекте Вернадского в районе дома 33 произошло ДТП - наезд на пешеходов», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель сбил пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате происшествия пострадали два человека. Им потребовалась госпитализация. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности произошедшего.