РИАМО - 30 янв. В Наро-Фоминском округе Подмосковья в аренду реализовали одноэтажное здание под оказание банных услуг населению, размер арендной платы превысил начальное предложение в пять раз, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Площадь здания составляет 189,2 квадратного метра с земельным участком в 484 квадратных метра. Объект находится в Селятине.

«За право заключить договор боролись пять претендентов. Итоговый размер ежегодной арендной платы превысил начальное предложение в пять раз и составил 3,2 миллиона рублей при начальной цене 624 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Проведение аукциона в электронной форме обеспечивает открытость, доступность при организации торгов как при подаче заявки, так и при участии в самих торгах.