РИАМО - 30 янв. Жители Подмосковья приняли активное участие в экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке!», в рамках которой за первые же две недели ее действия сдали более 10 тысяч новогодних деревьев на переработку, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Таким образом за две недели действия акции было собрано уже почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году за весь период ее действия. В 2019 году общее количество собранных елей составило 7,5 тысячи.

«Именно на второй неделе акции мы ожидали особенно высокую активность среди жителей. Исходя из опыта прошлогодних мероприятий, в этом году акция длится в течение месяца. Жители имеют возможность сдать бывшие в употреблении ели до 15 февраля в специальные пункты приема елок в каждом муниципалитете», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он подчеркнул, что результаты уже показали востребованность акции среди местных жителей, поэтому в следующем году также будут организованы специальные точки сбора новогодних деревьев.

Собранные в рамках акции ели направляют на вторичную переработку в щепу. Затем полученный материал используют для компостирования и производства почвогрунтов, применяемых при высадке новых елей, в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы».

Кроме того, в этом году впервые раздробленную щепу используют для биофильтров с бактериями при дегазации закрытых и действующих полигонов Московской области. Первая партия подготовленной щепы будет направлена на полигон ТБО «Лесная» в подмосковный Серпухов.

Основная цель акции — предоставление комфортных условий в обращении с сезонным крупногабаритным мусором. Акция позволяет избегать появления навалов с елями у придомовых контейнерных площадок. Также оказывается содействие по восстановлению зеленого хвойного фонда Подмосковья.