РИАМО - 30 янв. В Подмосковье сформировался большой запрос на профессиональное образование, около половины девятиклассников хотят получить рабочую специальность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В колледжах у нас конкурс в сентябре прошлого года был 4-6 человек на место. Я был удивлен. У нас почти 50% девятиклассников говорят, что хотят получить рабочую специальность и только после этого идти в институт. Поэтому запрос на профессиональное образование в Подмосковье колоссальный», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360» в четверг.

Он добавил, что все подмосковные колледжи прошли модернизацию, в учебных заведениях обновили оборудование.

«Я убираю старые карбюраторы и токарные станки, которые уже не существуют. Я убираю старое оборудование, на котором, если будешь учиться, то тебе не заплатят деньги. Поэтому мы вместе с «Ростелекомом», Mercedes и японцами под их заказ покупаем их оборудование, и тогда дети получают квалифицированные навыки и становятся нарасхват», - отметил Воробьев.

Ранее Воробьев поручил региональным властям обеспечить попадание Подмосковья в топ-15 в мире по качеству образования. Сейчас Подмосковье находится на 26-м месте в рейтинге PISA, который учитывает ключевые компетенции, по которым дети должны иметь высокие знания (математика, чтение, естественные науки). Исследования PISA проводят каждые три года среди 15-летних школьников.