РИАМО – 30 янв. Россия приостанавливает с 31 января железнодорожное грузовое сообщение с Китаем, это может быть связано с угрозой распространения коронавируса, сообщает в четверг ТАСС.

«Грузовое ж/д сообщение между Россией и Китаем будет приостановлено 31 января», - говорится в сообщении.

Соответствующий приказ подписали в ОАО «РЖД».

Вспышка нового коронавируса началась в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. На сегодняшний день число заболевших достигло превысило 7,5 тысяч человек. От болезни скончались около 170 человек. Вирус зафиксирован и в других странах, преимущественно в Азии.

Ранее в РФ из-за угрозы распространения коронавируса временно перестали оформлять электронные визы для граждан Китая. Въезд в Россию по электронным визам ограничат на границе в пропускных пунктах в Калининградской области, на Дальнем Востоке и через пешеходный, морской и воздушный пункты в Ленинградской области.