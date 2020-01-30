РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 янв. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поможет с приобретением инвалидной коляски для 96-летнего ветерана ВОВ из микрорайона Заря подмосковной Балашихи, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В четверг Ефимов побывал в гостях у фронтовика, участника Сталинградской битвы, генерал-майора в отставке Ивана Добровольского. С декабря 1942 года он участвовал в боевых действиях на Юго-западном фронте в составе 5-го отдельного полка связи I-й гвардейской армии. Депутат поблагодарил ветерана за его подвиг и большую общественную работу уже в отставке.

«Иван Леонтьевич – уникальный человек. После военной службы он 30 лет возглавлял совет ветеранов поселка Заря, который был создан 240 участниками Великой Отечественной войны. Это ветеранская организация во главе с Добровольским не допустила продажи в частные руки Дома офицеров в 90-е, сохранила уникальный музей ПВО, добилась строительства и запуска железнодорожной станции Заря и многое другое. Сейчас ему 96 лет и сложно ходить. Обязательно подарим ему коляску, чтобы он смог бывать на улице», – отметил депутат.

Он пожелал Добровольскому крепкого здоровья и поздравил с наступающим праздником 75-летия Великой Победы.

В составе 1-го Украинского фронта Добровольский принимал участие в освобождении Украины, Польши, в боях при форсировании рек Висла и Одер, при взятии Берлина.