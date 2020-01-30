РИАМО - 30 янв. Гигантскую дермоидную, «волосатую» кисту удалили 30-летней пациентке врачи гинекологического отделения Коломенского перинатального центра, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Женщина обратилась к врачам с жалобами на тянущие боли внизу живота, прошла диагностику. При обследовании врачи обнаружили у нее кисту размером с крупный кокос.

«Дермоидная киста – это доброкачественное новообразование в яичнике, капсула которого имеет толстые стенки и содержит слизеобразную массу с разными тканями организма. Внутри кисты могут оказаться эпидермис, жировая ткань, сальные железы, волосы, кости, и даже зубы. Как правило, первые признаки заболевания проявляются, когда новообразование достигает большого размера. Пациентка несколько лет не посещала гинеколога», - сказала главный врач центра Татьяна Шаврак.

Лечение заболевания возможно лишь хирургическим путем. Благодаря владению передовыми органосохраняющими репродуктивными технологиями – лапороскопическими – врачи успешно удалили новообразования через небольшие разрезы, а главное - сохранили детородную функцию.

Шаврак добавила, что специфической профилактики дермоидной кисты яичника не разработано. Она рекомендовала не менее двух раз в год посещать гинеколога и проходить обследование.