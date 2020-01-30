РИАМО - 30 янв. Планируется внести изменения в программу по развитию газификации в Московской области, будет пересмотрен критерий численности жителей для газификации населенного пункта, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 29 января выступил с ежегодным обращением к жителям региона. В выступлении он уделил внимание вопросам развития газоснабжения в регионе. До 2025 года планируется построить порядка 1,9 тысячи километров газопроводов, газифицировать 324 населенных пункта и создать условия для газификации более 61 тысячи жителей. Уровень газификации региона составит 98,2%.

«Министерство энергетики Московской области уже в этом году внесет изменения в программу «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». В частности, будет пересмотрен критерий численности жителей для включения населенного пункта в программу газификации», - говорится в сообщении.

«Мособлгаз» уже приступил к сбору информации и исследованию территории по поручению правительства региона.

На сегодняшний день для газификации населенного пункта необходимо 100 человек, которые постоянно зарегистрированы в населенном пункте или в негазифицированной части населенного пункта. К концу текущего года данный показатель будет снижен практически в три раза, в программу газификации можно будет включать населенные пункты, где постоянно проживает только 30 человек. При этом капитальные вложения по программе газификации на одного человека составят не более 250 тысяч рублей.

Критерий, связанный с количеством зарегистрированный жителей, будет просчитан с учетом оценки объема инвестиционных ресурсов, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на достижение показателей программы газификации.

«Таким образом, проблематика, связанная с низкой плотностью населения, проживающего на территориях Подмосковья в значительной удаленности от источников газоснабжения, решится», - отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов пояснил, что для включения населенного пункта в программу газификации жителям нужно обратиться в администрацию своего городского округа.

За последние пять лет в Московской области созданы условия для газификации в 361 населенном пункте. Построено более 1854 километров газопроводов. Объем финансирования составил более 8,4 миллиарда рублей.