РИАМО - 30 янв. В подмосковной Коломне объявили аукцион на аренду объекта, в котором можно будет разместить парикмахерскую, аптеку, организовать бытовое обслуживание населения, предоставление услуг связи и так далее, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Коломенского городского округа объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора по аренде имущества площадью 58,9 квадратного метра, расположенного по адресу: Московская область, Коломна, улица Девичье Поле, дом 1, помещение 1Б», — говорится в сообщении.

Объект можно будет арендовать на 5 лет. Целевое назначение: под размещение офиса, аптеки, парикмахерской, торговую деятельность, медицинскую деятельность, деятельность косметического салона, бытовое обслуживание населения, услуги связи.

Начальный размер годовой арендной платы составляет 351,84 тысячи рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 21 февраля на электронной площадке «РТС-тендер» по адресу (номер процедуры 25385).