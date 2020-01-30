РИАМО - 30 янв. Московская область продолжает привлекать новых инвесторов, работу в данном направлении следует усилить, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы должны наращивать усилия, мощь по привлечению инвестиций, по созданию новых рабочих мест. У нас чувствительная, серьезная проблема, особенно в удаленных территориях – Егорьевск, Озеры, Зарайск, Серебряные Пруды. Эти территории нуждаются в новых фабриках, заводах. Конечно, в экологически чистых. Там поля, реки, там все нужно делать с умом», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360» в четверг.

Он добавил, что правительство Московской области работает над тем, чтобы каждый новый инвестор чувствовал себя в регионе комфортно, каждый новый предприниматель был защищен.

«Это стратегическая задача. И я уверен, что эти усилия дают результат. Я вижу это и по заводу Mercedes, который заработал, и по теплицам, по которым мы стали лидерами с 50-х мест в стране. Но есть к чему стремиться», - заключил Воробьев.

Ранее Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям сообщил, что 1 февраля в Подмосковье открывается центр защиты и поддержки бизнеса с единым телефонным номером 0150, куда могут обратиться будущие и действующие предприниматели, у которых есть вопросы или жалобы.