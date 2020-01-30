РИАМО - 30 янв. Президент России Владимир Путин поручил разработать новые основы государственной политики в сфере местного самоуправления на период до 2030 года, передает корреспондент РИАМО.

В четверг в доме правительства Московской области проходит заседание совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления.

«Наша общая задача - обеспечить эффективность местного самоуправления, устранить несогласованность между регионами и муниципалитетами. На федеральном уровне нужно улучшить координацию во всем, что касается самоуправления. Прошу начать разработку проекта новых основ государственной политики в сфере местного самоуправления на период до 2030 года», - сказал Путин.

Он отметил, что в стране также необходимо усилить финансовое положение муниципальных структур.

«Предлагаю субъектам федерации в отношении бюджетных кредитов муниципальных образований реализовать аналогичные федеральным решениям по реструктуризации бюджетных кредитов. А у нас их во всей бюджетной системе муниципалитетов около 25%», - добавил глава государства.